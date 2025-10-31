Tempo di lettura: < 1 minuto Dal 3 al 16 novembre 2025 le attività del Poliambulatorio del Distretto Sanitario di Benevento, attualmente ubicato in via XXIV Maggio, saranno temporaneamente trasferite per consentire i lavori di realizzazione della Casa di Comunità. I servizi riprenderanno regolarmente presso la sede ASL di via Mascellaro, secondo il seguente calendario: CUP, Uffici Anagrafe ed Esenzioni ticket dal 10112025; Ambulatori specialistici dal 17112025 Gli utenti già prenotati per esami e visite specialistiche saranno ricontattati per un nuovo appuntamento. Durante il periodo di chiusura è comunque possibile accedere con lo SPID alla piattaforma regionale https:sinfonia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Poliambulatorio di via XXIV maggio temporaneamente trasferito: tutte le info utili per le prestazioni sanitarie