Nel 2025 oltre 29 tonnellate di rifiuti raccolti e 4 Comuni Plastic Free

Nel 2025, la Toscana ha continuato a rafforzare il proprio impegno ambientale, con oltre 29 tonnellate di rifiuti raccolti e quattro Comuni riconosciuti Plastic Free. Attraverso 108 eventi e la partecipazione di più di 1.700 volontari, si conferma l’attenzione verso la tutela del territorio e la promozione di pratiche sostenibili, in collaborazione con Plastic Free Onlus, attiva dal 2019 contro l’inquinamento da plastica.

Arezo, 30 dicembre 2025 – Con 108 eventi organizzati, oltre 1.700 volontari coinvolti e quasi 30 tonnellate di plastica e rifiuti rimossi dall'ambiente, la Toscana conferma anche nel 2025 il suo impegno concreto nella tutela del territorio e nella promozione di buone pratiche ambientali insieme a Plastic Free Onlus, impegnata dal 2019 nel contrastare l'inquinamento da plastica. "Il 2025 è stato un anno importante per la Toscana – dichiara Mario De Longis, referente regionale Plastic Free –. Il lavoro dei nostri volontari e referenti territoriali ha permesso di consolidare relazioni virtuose con le amministrazioni e di portare avanti attività fondamentali di pulizia, sensibilizzazione e presenza nelle scuole.

