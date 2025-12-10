Più punti di videosorveglianza e auto di servizio con cellula di sicurezza | nuove dotazioni per la polizia locale
Il Comune di Falconara Marittima ha incrementato le dotazioni della polizia locale grazie a due finanziamenti regionali, rispettivamente di 30mila e 25mila euro. Questi fondi hanno permesso l’installazione di nuovi punti di videosorveglianza e di auto di servizio con cellula di sicurezza, migliorando il controllo del territorio e le capacità operative degli agenti.
