Più punti di videosorveglianza e auto di servizio con cellula di sicurezza | nuove dotazioni per la polizia locale

Il Comune di Falconara Marittima ha incrementato le dotazioni della polizia locale grazie a due finanziamenti regionali, rispettivamente di 30mila e 25mila euro. Questi fondi hanno permesso l’installazione di nuovi punti di videosorveglianza e di auto di servizio con cellula di sicurezza, migliorando il controllo del territorio e le capacità operative degli agenti.

FALCONARA MARITTIMA - Grazie a due finanziamenti regionali, rispettivamente da 30mila e 25mila euro, il Comune di Falconara ha ampliato le dotazioni della polizia locale, rafforzando il controllo del territorio e gli strumenti operativi degli agenti. Il sistema di videosorveglianza cittadino.

