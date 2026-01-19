Più armi e molta cattiveria contro il corpo di Federica Torzullo il procuratore | Qualificabile come femminicidio

Il procuratore di Civitavecchia, Alberto Liguori, ha definito l’omicidio di Federica Torzullo un atto caratterizzato da “molta cattiveria” e dolo d’impeto, qualificandolo come femminicidio. Claudio Carlomagno, marito della vittima, è stato fermato con l’accusa di omicidio aggravato dalla relazione affettiva e occultamento di cadavere. La vicenda si inserisce in un contesto di grave violenza di genere, ancora sotto approfondimento investigativo.

Si è trattato di un delitto messo in atto con molta cattiveria e dolo d’impeto”. Sono le parole del procuratore di Civitavecchia, Alberto Liguori, il giorno dopo il fermo di Claudio Carlomagno, il marito della vittima, fermato con l’accusa di omicidio aggravato dalla relazione affettiva e occultamento di cadavere. L’interrogatorio, avvenuto oggi, ha visto l’indagato avvalersi della facoltà di non rispondere. “La sua voce non l’abbiamo sentita”, ha dichiarato il procuratore che ha aggiunto: “Sui sentimenti non mi pronuncio, si tratta di una scelta difensiva rispettabilissima.” Liguori ha parlato con preoccupazione della natura del crimine: “Sono passati appena otto giorni dal fatto, ogni ipotesi è prematura ma in astratto è assolutamente qualificabile come femminicidio “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

