Federica Torzullo, scomparsa ad Anguillara Sabazia e trovata morta, è stata vittima di un omicidio ritenuto particolarmente violento. Il procuratore di Civitavecchia, Alberto Liguori, ha confermato che si è trattato di un episodio caratterizzato da estrema cattiveria. L’interrogatorio di Claudio Carlomagno, marito della vittima, è ancora in corso, mentre le indagini proseguono per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

“Se si è trattato di un omicidio particolarmente violento? Assolutamente sì”. Così Alberto Liguori, procuratore di Civitavecchia, dove oggi era in corso l’interrogatorio davanti ai pm della procura di Civitavecchia di Claudio Carlomagno, marito di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa l’8 gennaio ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, e trovata morta ieri. Il corpo di Federica Torzullo “non è facile da riconoscere”, ha detto Liguori. Per l’omicidio si ipotizza l’utilizzo di “un’arma bianca”, ma “non solo”. Oltre all’arma bianca “c’è stato l’utilizzo di altri strumenti. Aspettiamo di avere gli esiti dell’ autopsia che è stata delegata stamani, con inizio lavori domani pomeriggio”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Federica Torzullo, il procuratore: “Omicidio particolarmente violento, usata molta cattiveria”

Federica Torzullo scomparsa da Anguillara, l’appello del Procuratore: “Il responsabile collabori”

La procura di Civitavecchia ha diffuso un appello riguardo alla scomparsa di Federica Torzullo, 41 anni, scomparsa ad Anguillara. Il procuratore Alberto Liguori ha chiesto la collaborazione del responsabile, evidenziando anche l’indagine in corso sul marito, Agostino Claudio Carlomagno, indagato per omicidio. La vicenda resta sotto attenzione delle autorità, che continuano le indagini per fare chiarezza sui fatti.

Federica Torzullo, perché il marito indagato per omicidio non è stato arrestato

Federica Torzullo è scomparsa e il marito, Claudio Carlomagno, è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio. Questa misura permette di condurre le indagini necessarie per chiarire i fatti. Nonostante l'iscrizione nel registro degli indagati, Carlomagno non è stato ancora arrestato, in attesa di sviluppi e ulteriori verifiche investigative.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Federica Torzullo, il procuratore: “Omicidio particolarmente violento, usata molta cattiveria” - Così Alberto Liguori, procuratore di Civitavecchia, dove oggi era in corso ... lapresse.it