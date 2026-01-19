Federica Torzullo il corpo rinvenuto accanto all’azienda del marito è il suo Il pm | Usata molta cattiveria
Federica Torzullo è stata trovata senza vita accanto all’azienda del marito. La scoperta ha suscitato grande attenzione e il pubblico si interroga sulle circostanze di questa tragedia. Il pubblico ministero ha commentato che la vicenda è stata caratterizzata da molta cattiveria. La vicenda, iniziata come una scomparsa, si è evoluta in uno dei casi di omicidio più inquietanti delle ultime settimane.
Una vicenda iniziata come una scomparsa, e degenerata in uno dei casi di omicidio più inquietanti delle ultime settimane. La tragedia di Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, ha visto un rapido, drammatico sviluppo: dopo oltre dieci giorni di ricerche, il cadavere di Federica Torzullo, 41 anni, è stato finalmente ritrovato sepolto nei pressi dell’azienda del marito, ora fermato con l’accusa di omicidio. La scomparsa e l’avvio delle indagini. La vittima era scomparsa la sera dell’ 8 gennaio, senza lasciare alcuna traccia di sé. Secondo fonti investigative, la donna non risultava essere mai uscita dalla casa di famiglia dopo le 19:30, come confermato dall’analisi dei filmati dei sistemi di videosorveglianza. 🔗 Leggi su Panorama.it
Federica Torzullo, il procuratore: “Omicidio particolarmente violento, usata molta cattiveria”
Federica Torzullo, scomparsa ad Anguillara Sabazia e trovata morta, è stata vittima di un omicidio ritenuto particolarmente violento. Il procuratore di Civitavecchia, Alberto Liguori, ha confermato che si è trattato di un episodio caratterizzato da estrema cattiveria. L’interrogatorio di Claudio Carlomagno, marito della vittima, è ancora in corso, mentre le indagini proseguono per chiarire le dinamiche dell’accaduto.
Federica Torzullo è morta, suo il corpo trovato nell'azienda del marito e sotterrato nel canneto, arrestato Claudio Carlomagno
Federica Torzullo, scomparsa dall’8 gennaio 2026 ad Anguillara Sabazia, è stata riconosciuta grazie agli indumenti e agli oggetti trovati sul suo corpo, ritrovato domenica 18 gennaio nel terreno dell’azienda del marito, Claudio Carlomagno, arrestato per il suo coinvolgimento. La vicenda si è sviluppata nel contesto di un’indagine in corso, che ha portato alla scoperta del corpo e all’arresto del sospettato.
Femminicidio di Federica Torzullo ad Anguillara, il corpo in un canneto nell’azienda del marito. Arrestato - E’ stato ritrovato il corpo di Federica Torzullo, la donna di 41 anni scomparsa l'8 gennaio da Anguillara Sabazia, provincia di Roma. tg.la7.it
Secondo l’impianto accusatorio della procura di Civitavecchia, Federica Torzullo e’ stata uccisa “in casa tra le ultime ore dell’8 gennaio e le prime luci del 9 gennaio”. Mentre la versione del marito e’ “incongruente”. L’uomo va sul posto di lavoro presso la ditta - facebook.com facebook
Federica Torzullo, prima notte in cella per il marito "sorvegliato a vista" #roma x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.