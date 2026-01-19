Federica Torzullo il corpo rinvenuto accanto all’azienda del marito è il suo Il pm | Usata molta cattiveria

Federica Torzullo è stata trovata senza vita accanto all’azienda del marito. La scoperta ha suscitato grande attenzione e il pubblico si interroga sulle circostanze di questa tragedia. Il pubblico ministero ha commentato che la vicenda è stata caratterizzata da molta cattiveria. La vicenda, iniziata come una scomparsa, si è evoluta in uno dei casi di omicidio più inquietanti delle ultime settimane.

Una vicenda iniziata come una scomparsa, e degenerata in uno dei casi di omicidio più inquietanti delle ultime settimane. La tragedia di Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, ha visto un rapido, drammatico sviluppo: dopo oltre dieci giorni di ricerche, il cadavere di Federica Torzullo, 41 anni, è stato finalmente ritrovato sepolto nei pressi dell’azienda del marito, ora fermato con l’accusa di omicidio. La scomparsa e l’avvio delle indagini. La vittima era scomparsa la sera dell’ 8 gennaio, senza lasciare alcuna traccia di sé. Secondo fonti investigative, la donna non risultava essere mai uscita dalla casa di famiglia dopo le 19:30, come confermato dall’analisi dei filmati dei sistemi di videosorveglianza. 🔗 Leggi su Panorama.it

Il procuratore di Civitavecchia, Alberto Liguori, ha confermato che si è trattato di un episodio caratterizzato da estrema cattiveria. L'interrogatorio di Claudio Carlomagno, marito della vittima, è ancora in corso, mentre le indagini proseguono per chiarire le dinamiche dell'accaduto.

Federica Torzullo è stata riconosciuta grazie agli indumenti e agli oggetti trovati sul suo corpo.

