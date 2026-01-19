Pioggia e forte vento nel Reggino caduta massi e primi disagi | servizio ridotto dei treni

A causa delle condizioni meteorologiche avverse nel Reggino, con pioggia intensa e vento forte, si registrano cadute di massi e primi disagi. Il servizio ferroviario è stato ridotto per garantire la sicurezza di passeggeri e operatori. La Protezione civile monitora la situazione e invita alla prudenza durante le attività all'aperto.

Le intense precipitazioni delle ultime ore stanno provocano i primi problemi in diverse aree della regione, attenzione resta alta su tutto il territorio. Innalzato il livello di allerta, da giallo si passa a rosso L’ondata di maltempo annunciata dalla Protezione civile sta producendo i primi danni e disagi nella regione e sul territorio reggino. Piogge intense, venti forti e mareggiate stanno interessando la Calabria da oltre 48 ore, con criticità soprattutto lungo la fascia ionica e nelle aree interne. La situazione resta sotto costante monitoraggio mentre sono in vigore allerte di livello giallo e arancione.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

La Calabria stretta nella morsa del maltempo: nel Reggino 40 gli interventi dei vigili del fuoco per il forte vento

La Calabria continua a fronteggiare le conseguenze del maltempo, con il Reggino che ha richiesto oltre 40 interventi dei vigili del fuoco a causa del forte vento. Le condizioni meteorologiche avverse persistono da due giorni, richiedendo interventi di emergenza per garantire la sicurezza della popolazione e delle strutture. La situazione resta sotto controllo, con l’attenzione delle autorità rivolta alla gestione delle criticità ancora presenti sul territorio.

Nuova caduta massi sulla provinciale 49: disagi tra Ardesio e Gromo

Nuova caduta di massi sulla provinciale 49 tra Ardesio e Gromo, provocando disagi alla viabilità. Un grosso blocco roccioso ha superato le barriere di sicurezza, raggiungendo la strada sottostante. Attualmente sono in corso verifiche sulla stabilità del costone e si segnalano restringimenti di carreggiata con traffico a senso unico alternato. Restano in atto interventi di messa in sicurezza per ripristinare la normale circolazione.

