Nuova caduta massi sulla provinciale 49 | disagi tra Ardesio e Gromo

Nuova caduta di massi sulla provinciale 49 tra Ardesio e Gromo, provocando disagi alla viabilità. Un grosso blocco roccioso ha superato le barriere di sicurezza, raggiungendo la strada sottostante. Attualmente sono in corso verifiche sulla stabilità del costone e si segnalano restringimenti di carreggiata con traffico a senso unico alternato. Restano in atto interventi di messa in sicurezza per ripristinare la normale circolazione.

LA CADUTA. Un grosso macigno ha scavalcato le reti paramassi finendo a valle della carreggiata. Traffico a senso unico alternato e verifiche in corso sul costone roccioso.

