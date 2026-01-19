Pio Esposito e il significato del numero 94 | Vi spiego a cosa è legato Poi rivela un aneddoto sul suo arrivo in prima squadra

Pio Esposito, durante un’intervista a “The UCL Show”, ha spiegato il significato del numero 94, legato a un episodio importante della sua carriera. L’attaccante ha condiviso anche un aneddoto sul suo esordio in prima squadra, offrendo uno sguardo sincero sulla sua esperienza e sul valore simbolico di questa cifra. Un racconto che permette di conoscere meglio il percorso e le motivazioni del giovane calciatore.

Inter News 24 Pio Esposito, intervistato al “The UCL Show” ha svelato il significato dietro al numero 94. Poi, parla così del suo arrivo in prima squadra. Francesco Pio Esposito si racconta a cuore aperto nel magazine ufficiale della Champions League, ‘The UCL Show’. Il giovane talento dell’ Inter ha svelato il significato profondo che si cela dietro la scelta del suo numero di maglia, una dedica speciale alle sue origini e al luogo in cui è cresciuto. « Il numero 94 è legato al quartiere dove sono nato, che si chiama Rione Cicerone. Quando entri c’è un murales con la scritta ‘Cicero 94’ », ha spiegato l’attaccante, sottolineando come quel numero rappresenti l’identità di un’intera comunità. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com

