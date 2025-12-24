Pio Esposito Inter un amore che dura da una vita E la scelta del numero 94…

Inter News 24 Pio Esposito Inter, un amore che dura ormai da una vita e che sembra destinato a continuare ancora a lungo. E la scelta del numero 94.. Il legame tra Francesco Pio Esposito, il giovane centravanti classe 2005 pilastro della nuova generazione azzurra, e la Beneamata ha radici profonde. Come analizzato da La Gazzetta dello Sport, il ragazzo celebra spesso sui social il suo lungo viaggio nella cantera dei meneghini, iniziato a soli 9 anni. Un percorso che ricalca i cori della curva di San Siro, trasformando la promessa fatta da bambino in una solida realtà sotto la guida di Cristian Chivu, l’ex carismatico difensore del Triplete oggi tecnico dei milanesi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pio Esposito Inter, un amore che dura da una vita. E la scelta del numero 94… Leggi anche: Pio Esposito Inter, critiche ed elogi eccessivi? Chivu: «La pressione fa parte del gioco ma c’è una cosa che dà troppo fastidio, vi spiego» Leggi anche: Genoa-Inter, probabili formazioni: Zielinski dal 1?, la scelta su Pio Esposito Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Trevisani perplesso: Come Lang. Non vale 25 milioni neanche tra sei vite. Andrea Zanchetta ha raccontato il "suo" Pio Esposito. - Andrea Zanchetta è l’allenatore del Novara e l’ex mister della Primavera di Inter e Juve dove ha avuto modo di lavorare con prospetti che ora si ... calciomercato.com

