Pio Esposito il significato del numero 94 | una scelta che racconta famiglia e radici

Inter News 24 Pio Esposito è il numero 94 dell’Inter, vi siete mai chiesti perché? Si tratta di una scelta che racconta famiglia e radici. La scelta di un numero di maglia può sembrare un dettaglio, ma nel calcio moderno spesso diventa un racconto identitario. È il caso di Francesco Pio Esposito, giovane attaccante dell’Inter, che ha deciso di indossare un numero decisamente insolito per un centravanti: il 94. Una cifra che non nasce dal caso, ma che racchiude un valore profondo, personale e familiare, legato alle sue origini e al percorso che lo ha portato fino al calcio professionistico. Dal 9 indossato allo Spezia al 94 scelto in nerazzurro, Pio Esposito ha voluto dare continuità a un simbolo già condiviso con il fratello maggiore Sebastiano Esposito, anche lui cresciuto nel vivaio interista e oggi al Cagliari. 🔗 Leggi su Internews24.com

