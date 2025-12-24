Pio Esposito il significato del numero 94 | una scelta che racconta famiglia e radici
Inter News 24 Pio Esposito è il numero 94 dell’Inter, vi siete mai chiesti perché? Si tratta di una scelta che racconta famiglia e radici. La scelta di un numero di maglia può sembrare un dettaglio, ma nel calcio moderno spesso diventa un racconto identitario. È il caso di Francesco Pio Esposito, giovane attaccante dell’Inter, che ha deciso di indossare un numero decisamente insolito per un centravanti: il 94. Una cifra che non nasce dal caso, ma che racchiude un valore profondo, personale e familiare, legato alle sue origini e al percorso che lo ha portato fino al calcio professionistico. Dal 9 indossato allo Spezia al 94 scelto in nerazzurro, Pio Esposito ha voluto dare continuità a un simbolo già condiviso con il fratello maggiore Sebastiano Esposito, anche lui cresciuto nel vivaio interista e oggi al Cagliari. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Pio Esposito Inter, un amore che dura da una vita. E la scelta del numero 94…
Leggi anche: Zanchetta racconta: «La famiglia Esposito nata per giocare a calcio, Pio bravissimo e non gioca per soldi! Chivu…»
Pio Esposito e il numero 94: ecco perché l’ha scelto - Un numero particolare scelto da Pio Esposito e suo fratello Sebastiano per omaggiare il posto da dove tutto è partito ... msn.com
Ag Esposito: “Pio al Napoli? Piaceva a DeLa ma lui ama l’Inter e il club non ha mai voluto…” - Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Francesco Pio Esposito, attaccante dell'Inter, ha parlato del classe 2005 ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ... msn.com
UNA STATUA CHE SIGNIFICA 2800 ANNI Presentata una scultura di Lello Esposito raffigurante la sirena Parthenope, in sembianze originali di donna-uccello, che sarà installata sul Monte Echia, cioè nel luogo dove sorse Napoli 2800 anni fa... ma per celebr - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.