Pestò a sangue e rapinò un pizzaiolo Ventenne arrestato in Spagna

Un giovane di 20 anni è stato arrestato in Spagna con l’accusa di aver aggredito e rapinato un pizzaiolo a San Giovanni in Persiceto. L’aggressione, avvenuta ad agosto, è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza e ha suscitato vasta attenzione online. L’arresto fa parte delle indagini avviate per chiarire i dettagli di un episodio violento che ha coinvolto la vittima e la pizzeria.

Ad agosto pestò a sangue un pizzaiolo, lasciandolo steso a terra privo di sensi. Non contento, rapinò anche la pizzeria di San Giovanni in Persiceto e la sua feroce aggressione, ripresa dalle telecamere dell’attività, a petto nudo diventò virale sul web. Il ventenne, senza fissa dimora, era sparito nel nulla, ma dopo cinque mesi è stato individuato e arrestato in Spagna, a Saragozza, su un mandato di arresto europeo emesso dal tribunale di Bologna. Il giovane è già statao trasferito in Italia dopo il periodo di latitanza e la sua cattura è frutto di un lavoro interforze tra la polizia internazionale, la polizia spagnola e le autorità giudiziarie di entrambi i Paesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pestò a sangue e rapinò un pizzaiolo. Ventenne arrestato in Spagna Pizzaiolo aggredito nel Bolognese, 20enne arrestato in Spagna dopo 5 mesi

Un giovane di 20 anni, coinvolto in una rapina nel 2023 a San Giovanni in Persiceto, è stato arrestato in Spagna dopo circa cinque mesi. L’episodio, avvenuto ad agosto, aveva coinvolto un pizzaiolo nel Bolognese. La vicenda evidenzia le procedure di collaborazione internazionale tra le forze dell’ordine per garantire la giustizia anche oltre i confini nazionali. Rapinò a Stresa, arrestato dopo mesi a Sondrio

Un sospettato coinvolto nella rapina avvenuta l’estate scorsa in una villa di Stresa è stato arrestato a Sondrio dopo alcuni mesi di indagini. L’arresto conclude un’attività investigativa volta a fare luce sull’episodio avvenuto nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Le pulci non colpiscono solo i tuoi animali Possono diffondersi in casa e diventare un rischio per la tua famiglia. Tessuti, divani e tappeti sono i luoghi dove si annidano più facilmente. Affidati a Pestalia per un’eliminazione efficace e rispettosa dell’ambient facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.