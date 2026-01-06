Rapinò a Stresa arrestato dopo mesi a Sondrio

Un sospettato coinvolto nella rapina avvenuta l’estate scorsa in una villa di Stresa è stato arrestato a Sondrio dopo alcuni mesi di indagini. L’arresto conclude un’attività investigativa volta a fare luce sull’episodio avvenuto nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

È finita con un arresto a Sondrio, a distanza di mesi, la rapina avvenuta nell'estate scorsa in una villa di Stresa, provincia del Verbano-Cusio-Ossola. I carabinieri del Nucleo investigativo di Verbania hanno infatti rintracciato e fermato uno dei due presunti autori del colpo, un uomo nato nel.

Pugnale e fuga con l’oro: finisce la latitanza del rapinatore di Stresa - Il rapinatore aveva minacciato con un pugnale la vittima rientrata in casa: le forze dell’ordine l’hanno localizzato e arrestato dopo mesi di ricerche ... varesenews.it

I carabinieri del nucleo investigativo di Verbania, dopo complesse indagini hanno identificato uno dei due presunti autori di una rapina in abitazione consumata nel mese di luglio dello scorso anno a Stresa. Articolo completo nelle storie - facebook.com facebook

