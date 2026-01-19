Pescara Thelen racconta Crans-Montana | Non respiravo pensavo di morire Poi qualcuno mi ha afferrato

Durante la notte di Capodanno a Crans-Montana, il giovane calciatore del Pescara, Thelen, ha raccontato un episodio difficile vissuto al locale

Una notte che ha segnato profondamente la sua vita, ma dopo la quale è necessario provare a ricominciare. Eliot Thelen, diciannovenne della Primavera del Pescara, era all'interno del locale "Le Costellation" di Crans-Montana nel momento in cui le fiamme hanno travolto i giovani e provocato decine di morti e feriti. Pochi giorni fa, dopo essersi concesso del tempo per metabolizzare e riflettere su quanto accaduto, Thelen è tornato a Pescara e ha ricordato quei terribili istanti in un'intervista a Il Messaggero. "Ciò che è successo è terribile: ho visto il dolore e ascoltato le urla di chi era ferito o stava morendo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

