Strage di Crans-Montana | tra i feriti c’è anche Eliot Thelen calciatore del Pescara Ho visto cose orribili il mio migliore amico sarà operato

Da ilfattoquotidiano.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la notte di Capodanno a Crans-Montana, nel tragico incidente al bar Le Constellation, è rimasto ferito anche Eliot Thelen, giovane calciatore del Pescara Under 19 di origine lussemburghese. Thelen ha riferito di aver assistito a scene terribili e di dover affrontare un intervento per il suo migliore amico. L'evento ha suscitato preoccupazione e attenzione sulla sicurezza nelle località turistiche.

Nella strage di capodanno nel bar-discoteca Le Constellation di Crans-Montana è rimasto ferito anche Eliot Thelen, calciatore di origine lussemburghese che gioca nel Pescara under 19. Il ragazzo è riuscito a fuggire dal bar in fiamme, riportando solo leggere ustioni alle dita della mano destra. Nell’incendio sono rimasti uccise almeno 47 persone e sono 119 i feriti, tra cui 13 italiani (più altri sei dispersi). “Apprendiamo che, tra i feriti della tragedia di Capodanno avvenuta in Svizzera, c’è anche Eliot Thelen, calciatore della nostra Primavera. Il nostro pensiero va ai familiari delle vittime, a Eliot e alle altre persone coinvolte”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

strage di crans montana tra i feriti c8217232 anche eliot thelen calciatore del pescara ho visto cose orribili il mio migliore amico sar224 operato

© Ilfattoquotidiano.it - Strage di Crans-Montana: tra i feriti c’è anche Eliot Thelen, calciatore del Pescara. “Ho visto cose orribili, il mio migliore amico sarà operato”

Leggi anche: Crans Montana, tra i feriti c’è anche un giovane calciatore italiano: “Ho visto cose orribili”

Leggi anche: Strage di Crans-Montana, tra i feriti anche un giocatore della Primavera del Pescara

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Strage di Crans-Montana, 47 morti e 115 feriti. 13 italiani in ospedale, 6 risultano dispersi; Esplosione a Crans-Montana, dalla dinamica dell'incendio alle vittime: cosa sappiamo; Strage di Crans Montana: arrivano i primi 3 pazienti al Niguarda dalla Svizzera; Le notizie di giovedì 1° gennaio sulla strage in Svizzera.

strage crans montana feritiStrage di ragazzi a Crans-Montana: 47 morti, 100 feriti in condizioni critiche, 6 italiani dispersi - 47 morti e 100 feriti gravi, tutti giovanissimi, nell'incendio avvenuto nel locale Le Constellation in Svizzera la notte di Capodanno ... adnkronos.com

strage crans montana feritiStrage Crans-Montana, almeno 47 morti. Media: "Nel locale molte irregolarità". LIVE - Media: 'Nel locale molte irregolarità'. tg24.sky.it

strage crans montana feritiStrage di Crans-Montana, il nuovo terribile bilancio: ecco dove si trovano i 13 italiani rimasti feriti - Le autorità svizzere hanno comunicato il bilancio della tragedia di Capodanno in Svizzera, dove si è verificata un’esplosione all’interno del locale Le Constellation, a Crans- notizie.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.