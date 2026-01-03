Eliot Thelen il calciatore della Primavera del Pescara coinvolto nell' incendio a Crans Montana | Una notte di fuoco
Eliot Thelen, giovane calciatore della Primavera del Pescara, è stato coinvolto nell’incendio scoppiato a Crans Montana presso il locale Le Constellation. L’episodio ha causato grande paura e dolore, con conseguenze purtroppo gravi per le vittime. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’accaduto, sottolineando l’importanza della sicurezza in ambienti pubblici e delle emergenze.
Una notte di paura e sofferenza, con tanto dolore per le vittime. Eliot Thelen, centrocampista della Primavera del Pescara Calcio, è rimasto coinvolto nel devastante incendio divampato all’interno del locale Le Constellation. Una tragedia che il giovane calciatore ha attraversato in prima persona. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
