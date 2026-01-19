Perde una mano a Capodanno per un petardo dopo 18 giorni Bruno muore in ospedale

Bruno Savoia, 43 anni, è deceduto dopo 18 giorni di ricovero presso l'ospedale Sant'Andrea di Vercelli. L'uomo si trovava in rianimazione dal Capodanno, quando un'esplosione di un petardo gli aveva causato la perdita di una mano. La tragedia evidenzia i rischi associati all'uso di petardi durante le festività.

Durante i festeggiamenti di Capodanno 2026 ad Acilia, un uomo di 63 anni ha perso la vita dopo che un petardo gli è esploso in mano, provocandogli un'amputazione e un'emorragia fatale. L'incidente ha impedito l'intervento dei soccorsi. Le circostanze esatte non sono ancora chiare, resta da chiarire se l'uomo stesse maneggiando il petardo in autonomia o se ci siano altre responsabilità coinvolte.

