Perde una mano a Capodanno per l’esplosione di un petardo artigianale | muore dopo 18 giorni a Vercelli

Un uomo di Vercelli ha perso la mano sinistra a causa di un petardo artigianale esploso durante Capodanno. Dopo l’incidente, è stato ricoverato in condizioni critiche al Sant’Andrea, dove è deceduto dopo 18 giorni di degenza. L’accaduto evidenzia i rischi legati all’uso di materiale pirotecnico non sicuro, sottolineando l’importanza di rispettare le norme di sicurezza durante le festività.

Aveva perso la mano sinistra a causa dello scoppio di un petardo artigianale durante la notte di Capodanno e da allora era ricoverato in gravissime condizioni al Sant’Andrea di Vercelli. È morto questa mattina Bruno Savoia, 43 anni. A riportare la notizia è il quotidiano La Stampa. Troppo gravi le ferite ricevute a seguito dell’esplosione del botto – autoprodotto – che lo aveva colpito anche all’addome. Sul corpo dell’uomo erano presenti diverse ustioni. Savoia abitava a Vercelli, in via Leopardi 11. Viveva assieme alla compagna Grazia, che la notte dell’incidente ha subito raggiunto l’uomo, ferito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Morto il 43enne che a Capodanno aveva perso la mano per l’esplosione di un petardo artigianale

Bruno Savoia, 43 anni, è deceduto dopo essere rimasto gravemente ferito nell’esplosione di un petardo artigianale durante la notte di Capodanno. La tragedia ha causato la perdita di una mano e ha portato alla sua morte nelle ultime ore. La vicenda sottolinea i rischi legati all’uso di dispositivi esplosivi fai da te e la gravità delle conseguenze di comportamenti imprudenti durante le festività.

Acilia, petardo esplode in mano durante i festeggiamenti di capodanno 2026, perde la mano e muore per emorragia - VIDEO

Durante i festeggiamenti di Capodanno 2026 ad Acilia, un uomo di 63 anni ha perso la vita dopo che un petardo gli è esploso in mano, provocandogli un'amputazione e un'emorragia fatale. L'incidente ha impedito l'intervento dei soccorsi. Le circostanze esatte non sono ancora chiare, resta da chiarire se l'uomo stesse maneggiando il petardo in autonomia o se ci siano altre responsabilità coinvolte.

