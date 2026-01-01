Acilia petardo esplode in mano durante i festeggiamenti di capodanno 2026 perde la mano e muore per emorragia - VIDEO

Da ilgiornaleditalia.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante i festeggiamenti di Capodanno 2026 ad Acilia, un uomo di 63 anni ha perso la vita dopo che un petardo gli è esploso in mano, provocandogli un'amputazione e un'emorragia fatale. L'incidente ha impedito l'intervento dei soccorsi. Le circostanze esatte non sono ancora chiare, resta da chiarire se l'uomo stesse maneggiando il petardo in autonomia o se ci siano altre responsabilità coinvolte.

L'amputazione è stata così violenta da impedire il salvataggio della vittima da parte dei soccorsi. Al momento non è chiaro se l’uomo stesse maneggiando il petardo in autonomia o se vi siano altre responsabilità Un uomo di 63 anni è morto dopo che un petardo gli è esploso in mano durante i fe. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

acilia petardo esplode in mano durante i festeggiamenti di capodanno 2026 perde la mano e muore per emorragia video

© Ilgiornaleditalia.it - Acilia, petardo esplode in mano durante i festeggiamenti di capodanno 2026, perde la mano e muore per emorragia - VIDEO

Leggi anche: Roma, gli esplode un petardo in mano durante i festeggiamenti: uomo di 63 anni perde la mano e muore per emorragia ad Acilia - VIDEO

Leggi anche: Tragedia di fine anno: gli esplode un petardo in mano e muore per emorragia

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Roma, tragedia di fine anno: uomo ucciso dallo scoppio di un petardo; Gli esplode un petardo in mano, 40enne muore per emorragia ad Acilia (Roma); Tragedia di fine anno: gli esplode un petardo in mano e muore per emorragia; Gli esplode un petardo in mano, muore un 63enne ad Acilia.

acilia petardo esplode manoRoma, un petardo gli esplode in mano: un uomo muore dissanguato - Un uomo è morto questo pomeriggio alla periferia di Roma, a causa dello scoppio di un petardo. quotidiano.net

acilia petardo esplode manoTragedia di fine anno: gli esplode un petardo in mano e muore per emorragia - La tragedia è avvenuta in provincia di Roma, ad Acilia, in via Corte Maggiore 19, poco distante dal litorale romano. today.it

acilia petardo esplode manoTragedia ad Acilia. Esplode un petardo. Morto un 63enne - La vittima di origini moldave è stato trasferito all'ospedale di Tor Vergata per l'autopsia. rainews.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.