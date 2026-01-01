Acilia petardo esplode in mano durante i festeggiamenti di capodanno 2026 perde la mano e muore per emorragia - VIDEO

Durante i festeggiamenti di Capodanno 2026 ad Acilia, un uomo di 63 anni ha perso la vita dopo che un petardo gli è esploso in mano, provocandogli un'amputazione e un'emorragia fatale. L'incidente ha impedito l'intervento dei soccorsi. Le circostanze esatte non sono ancora chiare, resta da chiarire se l'uomo stesse maneggiando il petardo in autonomia o se ci siano altre responsabilità coinvolte.

