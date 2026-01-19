Perde la valigia dal portapacchi e scende per recuperarla | travolto e ucciso in autostrada

Un uomo scende dalla propria auto in autostrada per recuperare una valigia caduta dal portapacchi. Tuttavia, mentre si avvicina allo sportello, viene investito da un veicolo che sopraggiunge, causando il suo tragico decesso. Questo incidente sottolinea l’importanza di prestare attenzione e di rispettare le norme di sicurezza in situazioni di emergenza sulla strada.

Era sceso dalla sua auto per recuperare una valigia caduta dal portapacchi. Ma una volta aperto lo sportello è stato travolto da una seconda vettura. Un impatto che non ha lasciato scampo a Mahmoude Othmane, un uomo di 60 anni di origini tunisine. La tragedia è avvenuta ieri, domenica 18 gennaio.🔗 Leggi su Today.it

Perde una valigia dal portapacchi, si ferma per recuperarla e viene travolto da un’auto: dramma sull’A19

Un incidente sulla A19 in direzione Catania ha causato una tragica perdita umana. Un uomo, fermo per recuperare una valigia dal portapacchi, è stato investito da un’auto in transito ed è deceduto sul luogo. L’incidente evidenzia i rischi di fermarsi sulla carreggiata e le conseguenze di un gesto improvviso in autostrada. Le autorità stanno indagando sulle cause e sulle dinamiche dell’accaduto.

Leggi anche: Scende dall'ambulanza che lo aveva soccorso: 18enne travolto e ucciso in autostrada

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Perde una valigia dal portapacchi, si ferma per recuperarla e viene travolto da un’auto: dramma sull’A19 - L’incidente mortale in direzione Catania dell'autostrada A19: un uomo era sceso dalla sua auto per recuperare una valigia che era finita in strada ed ... fanpage.it