Scende dall' ambulanza che lo aveva soccorso | 18enne travolto e ucciso in autostrada

È sceso dall'ambulanza su cui era appena stato caricato in seguito a un incidente, ed è morto poco dopo, travolto da un'altra vettura. È successo sull'autostrada M5 nel North Somerset, in Inghilterra: la vittima è un ragazzo di 18 anni, deceduto nella serata di domenica 30 novembre, poco dopo le. 🔗 Leggi su Today.it

Argomenti simili trattati di recente

Bari perde due posizioni, Lecce scende di nove posti, Taranto di cinque. Salgono, ma solo di un posto, Brindisi e Foggia; la Bat conferma le performance del 2024. E’ questo il quadro che emerge dalla trentaseiesima edizione della Qualità della Vita del Sole 2 - facebook.com Vai su Facebook

Se l'ambone serve a dire checla Parola scende dall'alto e non si confonde con l'omelia, questo è un ambone Vai su X

Scende dall'ambulanza che lo aveva soccorso: 18enne travolto e ucciso in autostrada - La tragedia è avvenuta sulla M5, nel North Somerset, in Inghilterra, dove il giovane era stato soccorso per un altro incidente. Segnala today.it