Scende dall' ambulanza che lo aveva soccorso | 18enne travolto e ucciso in autostrada

Today.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È sceso dall'ambulanza su cui era appena stato caricato in seguito a un incidente, ed è morto poco dopo, travolto da un'altra vettura. È successo sull'autostrada M5 nel North Somerset, in Inghilterra: la vittima è un ragazzo di 18 anni, deceduto nella serata di domenica 30 novembre, poco dopo le. 🔗 Leggi su Today.it

