Nella testa di una donna, o almeno di una donna ardita, anno nuovo rima con nuovo look. E da dove iniziare a scrivere questa inedita storia della nostra vita se non proprio dai capelli? Uno schema ripetuto, questo, che nasconde molto più di quanto si possa soltanto intuire. A livello prettamente psicologico, ma non solo, il cambiare immagine attraverso la chioma può avere una valenza simbolica per coloro che hanno appena attraversato o stanno attraversando un momento di svolta nella propria esistenza, che sia questo la fine di una relazione, l’approccio ad un altro impiego, l’aver superato o lo star affrontando un periodo complesso. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Cambio look per l’anno nuovo? Tutti i colori capelli di tendenza del 2026 da provare secondo le star

Leggi anche: Come vestirsi a Capodanno 2026: colori di tendenza, look da copiare e gli abiti più originali

Leggi anche: ParolCinque rituali di bellezza da provare nel 2026, che si prendono cura di pelle, corCo e capelli. Ma anche del proprio "guardaroba" olfattivo

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Tony Effe cambia look e sorprende tutti: cosa c’è dietro la sua trasformazione - Tony Effe riappare sui social con un look completamente nuovo e i fan non possono fare a meno di notarlo. donnaglamour.it