Per anni imprenditrice prima nel settore elettrico e poi nel turismo | nonna Antonietta festeggia il secolo di vita

Antonietta Guidi, nata il 17 gennaio 1926, celebra oggi il suo centesimo compleanno. Imprenditrice nel settore elettrico e nel turismo, ha dedicato la sua vita alla crescita della propria attività e alla famiglia. Il vicesindaco Gianni Grandu le ha rivolto gli auguri ufficiali in questa occasione speciale, riconoscendo il suo contributo e la sua lunga esperienza di vita.

Il vicesindaco Gianni Grandu ha portato gli auguri a Antonietta Guidi che ha compiuto 100 anni. Antonietta è nata il 17 gennaio 1926, insieme al marito Alberto Lucchi nel dopoguerra 1946 aprì un negozio di elettricità. Dopo alcuni anni costruirono l’hotel Gadames in viale Colombo, che aprirono.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Amalfi festeggia i 100 anni di nonna Tittina: un secolo di forza e amore

Ad Amalfi, il 15 gennaio si è celebrato il centenario di Antonietta Ruocco, conosciuta come Tittina. Un momento importante per la famiglia e la comunità locale, che ha voluto rendere omaggio a un secolo di vita, ricco di esperienze e affetto. Questa occasione testimonia la forza e la continuità di una presenza che ha segnato le generazioni, sottolineando il valore della famiglia e delle radici profonde.

Leggi anche: Un secolo di vita vissuta a Montemiletto: nonna Lorina compie 100 anni

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Svolta Cna Ancona, Monia Dell’Orso presidente: prima donna al vertice in 80 anni - La confederazione che oggi nella provincia di Ancona conta 6250 tra artigiani e imprenditori, si affida per la prima volta, dopo 80 anni di storia, a una ... corriereadriatico.it

Barbara Noto, 44 anni, piccola imprenditrice e mamma di tre figli, vive vicino a Pavia. Ha una cavalla che si chiama Uranie de Pouchet, 16 anni. Che soffriva per l’assenza della sua compagna di cavalcate a causa di una caduta durante un allenamento. E allor facebook