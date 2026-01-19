montanari chiede a schlein di epurare i riformisti

Montanari invita Schlein a prendere provvedimenti per chiarire la situazione interna al partito, evidenziando un clima difficile e teso. Secondo lui, alcuni membri si sarebbero lasciati andare a comportamenti di scherno e ridicolizzazione, invitando i riformisti ad allontanarsi. La richiesta mira a ristabilire un ambiente più sereno e rispettoso, favorendo un confronto costruttivo all’interno della comunità politica.

«Viviamo un clima irrespirabile», con «alcuni che si arrogano il diritto di schernire, ridicolizzare» e «invitano “i riformisti” a lasciare la casa che abbiamo fondato». A pronunciare questo j’accuse, durissimo, è stata Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo, europarlamentare del Pd, da tempo voce critica - sempre alla luce del sole - dell’attuale segreteria. A scatenare lo sfogo sono stati due post di Tomaso Montanari, storico dell’arte, ma ormai soprattutto opinionista televisivo, il quale «da non iscritto e non votante», scrive Picierno, «vorrebbe decidere dal suo comodo divano di casa, chi deve essere del Pd e chino, e giù la democratica listetta di proscrizione con nomi e cognomi degli indegni non allineati». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

