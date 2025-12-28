Il Pd chiede lumi sul futuro delle Farmacie Comunali

28 dic 2025

L’assemblea dei soci di Farmacie Comunali in cui si doveva mettere un punto fermo alla incresciosa situazione che si sta verificando da un anno a questa parte nella srl, prevista il 20 dicembre stata rimandata per un cavillo tecnico. In attesa di nuova convocazione, arriva una interrogazione consiliare presentata dal Pd che chiede al sindaco "di riferire quali saranno le imminenti scelte in merito al Cda, ai dipendenti e agli obiettivi futuri. Le farmacie comunali e il personale che ci lavora devono superare la fase di stallo". Il Pd parte dalla constatazione che le Farmacie Comunali, "per anni fiore all’occhiello delle amministrazioni comunali, con bilanci in attivo e servizio impeccabile, vivono un momento di profonda crisi gestionale e di ampia insoddisfazione del personale da gennaio 2025. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

