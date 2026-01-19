Parcheggiatori abusivi arrestati per estorsione a Catania chiedevano soldi a persone che avevano già pagato

A Catania, due parcheggiatori abusivi sono stati arrestati per estorsione. Le indagini hanno accertato che, nonostante le persone avessero già pagato il parcheggio, i soggetti hanno minacciato e costretto alcuni giovani a consegnare ulteriori somme di denaro. L'episodio evidenzia i rischi legati alla presenza di attività illegali legate alla sosta nelle aree pubbliche.

Eseguiti due arresti per estorsione a Catania, dove due parcheggiatori abusivi sono stati fermati dopo aver minacciato e costretto due giovani a consegnare del denaro. I due uomini, entrambi catanesi di 26 e 45 anni, sono stati individuati e bloccati dagli agenti poco dopo la segnalazione delle vittime. La ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l'episodio si è verificato nella serata di ieri, quando due ragazzi di 21 e 25 anni, dopo aver trascorso del tempo con amici, si sono diretti verso il piazzale AMTS di piazza Borsellino per recuperare la loro auto.

