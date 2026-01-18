Due parcheggiatori abusivi sono stati arrestati a Catania per estorsione dopo aver minacciato un automobilista. Gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti prontamente, individuando e fermando i due uomini, di 26 e 45 anni, che avevano tentato di costringere una vittima a pagare con minacce. L’intervento tempestivo ha evitato che la situazione degenerasse e ha assicurato alla giustizia i responsabili.

Non si sono piegati alle insistenti richieste di denaro di due parcheggiatori abusivi e, immediatamente, hanno chiesto aiuto agli agenti della Polizia di Stato che hanno individuato, bloccato e arrestato i due malviventi di 26 e 45 anni, entrambi catanesi. Dopo aver trascorso una serata in compagnia di amici, i due giovani di 21 e 25 anni si stavano dirigendo verso il piazzale AMTS di piazza Borsellino per riprendere l’auto, quando sono stati avvicinati dai due uomini che, in modo diretto, hanno chiesto loro insistentemente qualche moneta per la sosta dell’auto. Il conducente ha fatto presente di avere il ticket per la sosta e di pagare il dovuto direttamente nel parcometro autorizzato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - "Dacci i soldi o ti spacchiamo la faccia". Due parcheggiatori abusivi arrestati per estorsione a Catania

Leggi anche: Umbria, "dacci i soldi" e poi lo accoltellano: arrestati due ragazzini

Leggi anche: “Dacci i soldi”, ma lui si rifiuta e parte una coltellata: arrestati in due, sono minorenni

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

“Dacci i soldi o ti spacchiamo la faccia”, parcheggiatori abusivi arrestati per estorsione; I soldi o vi spacchiamo la faccia: parcheggiatori abusivi minacciano automobilisti in piazza Borsellino e vengono arrestati.

Dacci i soldi o ti spacchiamo la faccia. Due parcheggiatori abusivi arrestati per estorsione a Catania - Non si sono piegati alle insistenti richieste di denaro di due parcheggiatori abusivi e, immediatamente, hanno chiesto aiuto agli agenti della Polizia di Stato che hanno individuato, bloccato e arrest ... msn.com