Pallamano Ariosto va ko in casa l’Estense cade a Imola

Nel campionato di pallamano, il Cellini Padova si impone sul campo avversario, vincendo 32-26 contro Ariosto in casa e cadendo invece a Imola contro l’Estense. La partita ha evidenziato un equilibrio tra le forze in campo, con il secondo tempo che ha deciso il risultato finale, confermando il valore del team padovano in questa fase della stagione.

Il Cellini Padova espugna con merito il PalaBoschetto con il punteggio di 32-26, dimostrando soprattutto per quanto evidenziato nel secondo tempo, di meritare la conquista dell’intera posta in palio. L’Ariosto ci ha provato fino quando ha avuto le forze, giocando alla pari delle venete per tutto il primo tempo, ha poi subito ad inizio ripresa un break negativo di 0-8 che ha indirizzato decisamente la sfida in direzione di Padova. L’ Ariosto Securfox si presenta ai nastri di partenza con la novità Sille Masi Schonherr, ingaggiata a tempo di record il giorno precedente e immediatamente schierata in campo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pallamano. Ariosto va ko in casa, l’Estense cade a Imola Pallamano. Ariosto al tappeto, Brixen espugna il Boschetto

Nel match di pallamano al PalaBoschetto, il Brixen si impone con un convincente 38-23 sull'Ariosto. La squadra altoatesina dimostra una superiore padronanza tecnica e tattica, prevalendo in tutti i fondamentali e conquistando una vittoria significativa in trasferta. Pallamano. Ariosto al Boschetto con Brixen. E’ un’avversaria di prima fascia

La Pallamano Ariosto Securfox torna in campo al PalaBoschetto dopo la pausa nazionali, affrontando la temibile Brixen Sud Tirol. La sfida rappresenta un importante banco di prova per la squadra ferrarese, che si prepara ad affrontare una delle avversarie più competitive della stagione, con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in campionato. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Pallamano. L’Ariosto al Boschetto con Padova. Va interrotta la serie di quattro ko - Appuntamento decisamente importante per la Pallamano Ariosto Securfox, che oggi alle 17 riceverà la visita del Cellini Padova (ingresso gratuito), per una sfida decisamente importante in ottica della ... msn.com

IMPEGNI E RISULTATI DELLE FERRARESI Basket Serie B: Adamant Ferrara Basket-San Severo, domenica ore 18.00. Volley serie B: Gottazzolina-Cavallino 4 Torri, sabato ore 21.00. Pallamano Serie A femminile: Ariosto Securfox-Cellini Padova 26-32. Bas - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.