Nel match di pallamano al PalaBoschetto, il Brixen si impone con un convincente 38-23 sull'Ariosto. La squadra altoatesina dimostra una superiore padronanza tecnica e tattica, prevalendo in tutti i fondamentali e conquistando una vittoria significativa in trasferta.

© Sport.quotidiano.net - Pallamano. Ariosto al tappeto, Brixen espugna il Boschetto

Brixen espugna il PalaBoschetto con il punteggio di 38-23, in virtù di una maggiore caratura complessiva in tutti i fondamentali della formazione altoatesina. L’Ariosto ha resistito fino che ha potuto, dovendo scontare anche le precarie condizioni fisiche di alcune giocatrici. Primo tempo tutto sommato equilibrato, pur con la formazione ospite costantemente in vantaggio nel punteggio, e la Securfox a lottare con determinazione su ogni pallone, per riuscire a rimanere agganciata a alla partita. La fase difensiva del Brixen in diverse circostanze è sembrata un muro insuperabile per la manovra offensiva della formazione di coach Mattia Melis, con la sola Amani Sallami capace di creare problemi alla difesa ospite. Sport.quotidiano.net

