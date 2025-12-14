La Pallamano Ariosto Securfox torna in campo al PalaBoschetto dopo la pausa nazionali, affrontando la temibile Brixen Sud Tirol. La sfida rappresenta un importante banco di prova per la squadra ferrarese, che si prepara ad affrontare una delle avversarie più competitive della stagione, con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in campionato.

Dopo la pausa per dare spazio alle nazionali, torna in campo la Pallamano Ariosto Securfox. A fare visita al PalaBoschetto alla formazione ferrarese, sarà la blasonata Brixen Sud Tirol, formazione di primissima fascia che anche in questa stagione lotterà per la conquista del titolo italiano. Nell’insolita collocazione della domenica sera alle 19, l’Ariosto cercherà l’impresa anche per cancellare l’opaca prestazione che è costata la sconfitta a Leno nell’ultima gara prima della sosta. Fare bottino contro la corazzata sudtirolese consentirebbe anche di guadagnare preziosissimi punti in classifica e mantenere o incrementare i tre punti di distacco dal fondo della della graduatoria, occupato attualmente dal duo composto da Mezzocorona e Mestrino, con appena due punti conquistati fino a questo momento della stagione. Sport.quotidiano.net

Pallamano. Ariosto al Boschetto con Brixen. E’ un’avversaria di prima fascia - A fare visita al PalaBoschetto alla formazione ferrarese, sarà la blasonata Brixen Sud Tirol, formazione di ... sport.quotidiano.net