Violenza sulle donne Istat | strage infinita Nel 2024 un femminicidio ogni 3 giorni
Giornata contro violenza sulle donne. I dati Istat certificano una lunga scia di sangue. Sono 106, l’anno scorso, le vittime di femminicidio. Una ogni tre giorni, una strage infinita. Servizio di Caterina Dall’Olio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Telesveva. . Violenza sulle donne: gli agenti della Questura BAT incontrano gli studenti dell’ITT “Jannuzzi” di Andria #andria #attualità #violenza #donne #studenti #questura - facebook.com Vai su Facebook
#25novembre Giornata internazionale contro la violenza sulle donne Basta pregiudizi. Stiamo dalla parte della vittima. Se hai subito violenza, chiedi aiuto: chiama il 1522, numero unico dei centri #antiviolenza, a sostegno delle donne in difficoltà. Vai su X
Giornata contro la violenza sulle donne: una strage che non si ferma - Non conosce tregua l'efferatezza dei delitti di genere: si e fatto molto, ma ancora non basta. Riporta tgcom24.mediaset.it
Violenza sulle donne, Istat: aumentano gli accessi al Pronto soccorso: nel 2024 +13,3% - Secondo i dati Istat aggiornati al 2024, gli accessi delle donne al Pronto soccorso per violenza continuano a crescere, soprattutto tra le fasce più giovani e le donne straniere, che presentano tassi ... Scrive farmacista33.it
Violenza sulle donne, strage infinita: nel 2024 un femminicidio ogni 3 giorni - E' una lunga scia di sangue quella che percorre le rilevazioni dell'Istat con focus sulle donne morte ammazzate nei casi di femminicidio, spesso con segni di grande accanimento sui loro corpi, e il ri ... Riporta lostrillone.tv