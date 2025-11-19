Dieci milioni per il recupero delle Ciminiere | emendamento M5S alla legge di bilancio all’Ars

Cataniatoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dieci milioni di euro quale contributo da destinare alla Città Metropolitana di Catania per recuperare e ricostruire il centro fieristico Le Ciminiere, danneggiato dall'incendio dell’11 novembre scorso.È quanto prevede un emendamento alla legge di bilancio che si accinge ad approdare in. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

dieci milioni recupero ciminiereEmendamento M5s per il recupero del centro Le Ciminiere di Catania - PALERMO – Dieci milioni di euro come contributo da destinare alla Città metropolitana di Catania per recuperare e ricostruire il centro fieristico Le Ciminiere, danneggiato dall’incendio dell’11 ... Secondo livesicilia.it

dieci milioni recupero ciminiereIl rogo alle Ciminiere di Catania, emendamento del M5S: 10 milioni per la ricostruzione - Dieci milioni di euro da destinare alla Città Metropolitana di Catania per recuperare e ricostruire il centro fieristico Le Ciminiere, danneggiato ... Segnala catania.gds.it

Cerca Video su questo argomento: Dieci Milioni Recupero Ciminiere