Dieci milioni per il recupero delle Ciminiere | emendamento M5S alla legge di bilancio all’Ars
Dieci milioni di euro quale contributo da destinare alla Città Metropolitana di Catania per recuperare e ricostruire il centro fieristico Le Ciminiere, danneggiato dall'incendio dell’11 novembre scorso.È quanto prevede un emendamento alla legge di bilancio che si accinge ad approdare in. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Stankovic è diventato di proprietà del Bruges per dieci milioni, ma l’Inter ha mantenuto un controllo indiretto per due anni. Nell’estate 2026 la cifra per un possibile riacquisto sarà di 23 milioni e nel 2027 di 25 ma, con questo livello di prestazioni, il gioiellino ris - facebook.com Vai su Facebook
Stankovic è diventato di proprietà del Bruges per dieci milioni, ma l’Inter ha mantenuto un controllo indiretto per due anni. Nell’estate 2026 la cifra per un possibile riacquisto sarà di 23 milioni e nel 2027 di 25 ma, con questo livello di prestazioni, il gioiellino ris Vai su X
Emendamento M5s per il recupero del centro Le Ciminiere di Catania - PALERMO – Dieci milioni di euro come contributo da destinare alla Città metropolitana di Catania per recuperare e ricostruire il centro fieristico Le Ciminiere, danneggiato dall’incendio dell’11 ... Secondo livesicilia.it
Il rogo alle Ciminiere di Catania, emendamento del M5S: 10 milioni per la ricostruzione - Dieci milioni di euro da destinare alla Città Metropolitana di Catania per recuperare e ricostruire il centro fieristico Le Ciminiere, danneggiato ... Segnala catania.gds.it