Pagelle Torino Roma | Dybala dipinge calcio Malen debutto show! Ngonge divide la critica

Le pagelle di Torino Roma analizzano le prestazioni dei protagonisti, con Dybala che si distingue come protagonista tecnico e Malen al suo debutto. La vittoria giallorossa per 2-0 evidenzia le differenze tra le valutazioni dei giornali, che elogiano le stelle romaniste e criticano la difesa granata. Un approfondimento equilibrato sulle prestazioni individuali e collettive, utile per comprendere i punti salienti del match.

PAGELLE E TABELLINO TORINO-ROMA 0-2: Dybala-Malen, attenti a quei due. Rensch impreciso

Ecco un’introduzione adatta alle tue esigenze: Nel confronto della 21ª giornata di Serie A tra Torino e Roma, il risultato di 0-2 riflette le prestazioni decisive di Dybala e Malen, protagonisti della vittoria giallorossa. La partita ha evidenziato alcune imprecisioni di Rensch, mentre i voti e i giudizi offriranno un’analisi dettagliata delle singole prestazioni e dell’andamento complessivo dell’incontro.

Torino-Roma 0-2, le pagelle: Malen (7,5) esordio perfetto, Dybala (7,5) livello superiore, Robinio Vaz (6) sfiora il gol, Adams (6)

La Roma ha conquistato una vittoria di misura contro il Torino, con un punteggio di 2-0 in trasferta. La squadra romana, grazie alle prestazioni di Malen e Dybala, prosegue la serie di risultati positivi e supera la Juventus in classifica. Le pagelle evidenziano l’esordio convincente di Malen e l’ottima prestazione di Dybala, mentre Robinio Vaz e Adams si sono distinti per impegno e occasioni create.

Torino-Roma 0-2 pagelle: ecco chi è Malen, Dybala magie da cineteca, Gasp sorpassa la Juve - 2: Donyell Malen migliore in campo con due reti all'esordio, di cui una però annullata. sport.virgilio.it