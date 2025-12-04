L' ospedale di Loiano ha una nuova diagnostica digitale per la Radiologia

L'ospedale di Loiano ha una nuova apparecchiatura per la diagnostica digitale della Radiologia. È stata inaugurata il 4 dicembre ma è già operativa dal 20 novembre ed è stata realizzata grazie a un finanziamento di 160mila euro proveniente dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

INAUGURAZIONE NUOVA RADIOLOGIA giovedì 4 dicembre alle ore 11.30 presso l’Ospedale Simiani di Loiano. Parteciperanno Sindaci, istituzioni e rappresentanti dell’ Azienda USL di Bologna . La cittadinanza è invitata. #sanità #sanitapubblica #radiologia - facebook.com Vai su Facebook

