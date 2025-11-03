Repubblica Dominicana piogge torrenziali devastano Barahona | resort sommerso dall' acqua

La furia della pioggia si è abbattuta sulla provincia di Barahona, nella Repubblica Dominicana, causando gravi allagamenti e danni estesi. Le immagini provenienti dal Villa Miriam Resort mostrano l'acqua che scorre impetuosa tra gli alberi, trasformando il paesaggio in un fiume di fango. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Repubblica Dominicana, piogge torrenziali devastano Barahona: resort sommerso dall'acqua

