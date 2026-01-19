Orsini | Trump? Un criminale politico uguale a Khamenei festeggia ogni volta che un ragazzo iraniano viene impiccato

Orsini afferma che Trump e Khamenei condividono un livello etico e morale simile, definendoli entrambi criminali politici. Secondo l’opinione dello scrittore, Trump sarebbe ugualmente responsabile di azioni discutibili, paragonandolo a Khamenei, che festeggia le impiccagioni di giovani iraniani. Questa analisi invita a riflettere sulle responsabilità e le implicazioni morali delle figure politiche di rilievo a livello internazionale.

“Dal punto di vista etico e morale Trump e Khamenei sono sullo stesso piano. Sono due criminali politici. Il massacro dei palestinesi è stato reso possibile grazie al presidente Usa”. Lo ha detto il professore Alessandro Orsini, intervistato da Luca Sommi ad Accordi&Disaccordi, sul Nove, commentando l’arresto di Maduro da parte di Washington. “Sottolineo anche come l’attuale situazione di sofferenza della popolazione iraniana nasca proprio dalle politiche della Casa Bianca contro l’ Iran. Fa tutto parte di una strategia politica Usa per impoverire il Paese e rovesciare il regime”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dopo aver ridotto l'accesso a internet in Iran, le tensioni tra le autorità e le opposizioni continuano a crescere. Recentemente, il leader supremo Ali Khamenei ha dichiarato in un intervento televisivo che il regime non si lascerà intimidire. La situazione politica si inserisce in un contesto internazionale complesso, con figure come Trump, Pahlavi e altri che discutono di possibili forme di sostegno o intervento nel post-regime iraniano.

