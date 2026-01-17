Il leader iraniano Khamenei ha commentato recentemente le azioni degli Stati Uniti nei confronti dell’Iran, definendo Trump un

(Adnkronos) - Parlando durante un evento religioso, Khamenei ha aggiunto che "l'obiettivo degli Stati Uniti è quello di inghiottire l'Iran, è stata una ribellione americana e il popolo l'ha schiacciata. L'intelligence americana e sionista ha addestrato i leader dei rivoltosi all'estero". La Guida Suprema ha detto ancora: "Coloro che erano legati a Israele e agli Stati Uniti hanno ucciso migliaia di persone. Non trascineremo il Paese in guerra, ma non permetteremo che criminali internazionali o locali sfuggano alla punizione". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran: Khamenei, 'Trump criminale, ha inflitto vittime a popolo iraniano' (2)

Leggi anche: Iran, Khamenei: “Trump criminale, responsabile vittime e danni al nostro Paese” – La diretta

Leggi anche: “La rivoluzione in Iran è necessaria. Tenete duro! Il popolo iraniano non ha conosciuto la libertà per secoli”: l’appello di Madonna

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Iran-Usa, le notizie in diretta | Khamenei: «Trump è un criminale responsabile di vittime nel nostro Paese». Witkoff: «Trump preferisce la diplomazia». Teheran blocca Internet fino a marzo; La Ong: 12mila morti, per il governo sono 3mila. Trump: Continuate, aiuto in arrivo - Reza Pahlavi esorta l'esercito in Iran ad unirsi alla protesta; Iran, Trump: «Dazi Usa del 25% a chiunque commerci con Teheran»; Proteste Iran, spari su folla. Teheran: Se Usa attaccano risponderemo.

Iran, Khamenei: “Trump criminale, responsabile vittime e danni al nostro Paese” – La diretta - "Consideriamo il presidente degli Stati Uniti (Donald Trump, ndr) un criminale per le vittime, i danni e le calunnie che ha inflitto alla nazione iraniana". msn.com