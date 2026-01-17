Iran | Khamenei ' Trump criminale ha inflitto vittime a popolo iraniano' 2
Il leader iraniano Khamenei ha commentato recentemente le azioni degli Stati Uniti nei confronti dell’Iran, definendo Trump un
(Adnkronos) - Parlando durante un evento religioso, Khamenei ha aggiunto che "l'obiettivo degli Stati Uniti è quello di inghiottire l'Iran, è stata una ribellione americana e il popolo l'ha schiacciata. L'intelligence americana e sionista ha addestrato i leader dei rivoltosi all'estero". La Guida Suprema ha detto ancora: "Coloro che erano legati a Israele e agli Stati Uniti hanno ucciso migliaia di persone. Non trascineremo il Paese in guerra, ma non permetteremo che criminali internazionali o locali sfuggano alla punizione".
