Ferrero in Italia in esercizio 2025 fatturato +1,8% a oltre 1,8 mld

Ferrero Commerciale Italia ha chiuso l'esercizio al 31 agosto 2025 con un fatturato di oltre 1,8 miliardi di euro, registrando un incremento dello 1,8% rispetto all’anno precedente. La crescita stabile conferma la posizione dell’azienda nel mercato italiano, mantenendo un andamento positivo nel settore alimentare. Questi risultati riflettono l’impegno di Ferrero nel consolidare la propria presenza e nel continuare a offrire prodotti di qualità ai consumatori italiani.

Torino, 23 dic. (Labitalia) - Fatturato in crescita nell'esercizio chiuso al 31 agosto 2025 per Ferrero Commerciale Italia che si attesta oltre 1,8 miliardi di euro, in aumento 1,8% rispetto ad 31 agosto 2024. Inoltre, i bilanci civilistici approvati dalle società del Gruppo Ferrero confermano la centralità dell'Italia in termini di sviluppo industriale: investiti ulteriori 108 milioni di euro nell'esercizio, nei 4 poli produttivi (Alba, Pozzuolo Martesana, Sant'Angelo dei Lombardi e Balvano) garantendo sostanziale stabilità dell'organico. "Ferrero e le quattro società controllate in Italia hanno garantito difesa e stabilità del livello occupazionale, in virtù della priorità data alle risorse umane e ai valori di Sostenibilità e Responsabilità Sociale d'Impresa che, da sempre, caratterizzano ed ispirano la cultura del Gruppo", si legge in una nota in cui si sottolinea che sul fronte del lavoro, in particolare, l'organico medio dell'esercizio 2024-2025, aggregando il dato della Ferrero e quello delle quattro societa' controllate, risulta pari a 6.

