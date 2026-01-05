Fatturato delle ferrovie China Railway supera i 1.000 mld di yuan nel 2025

Nel 2025, il fatturato della China Railway Group ha superato i 1.000 miliardi di yuan, confermando la crescita del settore ferroviario cinese. La società ha comunicato i risultati finanziari annuali, evidenziando un incremento significativo rispetto agli anni precedenti. Questi dati riflettono l’espansione delle infrastrutture e l’importanza del trasporto ferroviario nel panorama economico della Cina.

PECHINO (CINA) (XINHUAITALPRESS) – Lunedì la China State Railway Group Co. Ltd. (China Railway) ha dichiarato che il suo fatturato annuo nel settore dei trasporti ha raggiunto i 1.020,4 miliardi di yuan (circa 145 miliardi di dollari USA) nel 2025, superando per la prima volta la soglia di 1.000 miliardi di yuan e registrando un aumento su base annua del 3,1%. L'operatore ferroviario nazionale ha attribuito i risultati a una disciplina di bilancio più rigorosa e a un miglior controllo dei costi, fattori che hanno portato a risparmi di bilancio pari a 19,7 miliardi di yuan. La società ha inoltre rafforzato la propria posizione finanziaria, riducendo il rapporto debitoattivo di un punto percentuale, fino al 62,5% entro la fine del 2025. 🔗 Leggi su Iltempo.it

