PagaRent la prima piattaforma AI per il noleggio operativo | come funziona

PagaRent è la prima piattaforma basata sull'intelligenza artificiale dedicata al noleggio operativo di beni strumentali. Fondata a Torino e lanciata nel dicembre 2025, consente alle aziende di gestire il noleggio di hardware e macchinari come stampanti 3D, escavatori e server informatici, offrendo soluzioni flessibili e ottimizzate.

Torino, 17 dicembre 2025 – Stampanti 3D, escavatori, server informatici: sempre più aziende scelgono di non acquistare beni strumentali, ma di prenderli in affitto. La formula del noleggio operativo continua a conquistare terreno, con una crescita del 10% nel 2024 rispetto all'anno precedente. Il motivo è semplice: riduce gli investimenti iniziali e semplifica la gestione di servizi e manutenzione. Ma c'è un problema: in Italia il settore resta poco digitalizzato, con molti processi ancora manuali. Ed è proprio qui che entra in gioco PagaRent, la prima piattaforma italiana che sfrutta l'intelligenza artificiale per automatizzare valutazioni, contratti e gestione operativa.

