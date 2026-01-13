L’Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo supera l’esame di maturità digitale
L’Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo ha ottenuto un importante riconoscimento nel campo dell’innovazione digitale, superando con successo la certificazione Himss Emram dal livello 2 al livello 4. Questo risultato evidenzia l’impegno dell’ospedale nel migliorare i servizi digitali e l’efficienza delle pratiche cliniche, contribuendo a un’assistenza sanitaria più moderna e sicura.
