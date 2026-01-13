L’Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo supera l’esame di maturità digitale

Da ecodibergamo.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo ha ottenuto un importante riconoscimento nel campo dell’innovazione digitale, superando con successo la certificazione Himss Emram dal livello 2 al livello 4. Questo risultato evidenzia l’impegno dell’ospedale nel migliorare i servizi digitali e l’efficienza delle pratiche cliniche, contribuendo a un’assistenza sanitaria più moderna e sicura.

LA NOVITÀ. Dal livello 2 al livello 4 della certificazione Himss Emram, che valuta l’innovazione digitale degli ospedali. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

