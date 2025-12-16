Omicidio Sharon Verzeni legale Sangare | Aggravanti non sussistono
L'avvocato di Sangare afferma che le aggravanti nell'omicidio di Sharon Verzeni non sussistono, sottolineando che non intende anticipare le strategie dell’arringa. Nonostante gli sviluppi del dibattimento, ribadisce la propria posizione, evidenziando la sua convinzione riguardo alla mancanza di motivi per applicare aggravanti nel caso.
“Non posso anticipare quello che faremo nell’arringa. Quello che ho sempre detto, a prescindere dagli sviluppi che ci sono stati nel dibattimento, ritengo che le aggravanti non sussistano, tutte e tre. Se mi aspettavo questa richiesta? Sì certo, nel momento in cui il capo di imputazione era questo non poteva esserci richiesta diversa. Nel momento stesso in cui non c’è un motivo non può essere contestata l’aggravante dei futili motivi”. Lo ha detto l’avvocato Giacomo Maj, legale di Moussa Sangare, il 31enne accusato dell’omicidio di Sharon Verzeni, la 33enne uccisa nella notte tra il 29 e il 30 luglio a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo. Lapresse.it
IL CASO DI SHARON VERZENI E MOUSSA SANGARE Anatomia legale e sociale di un Omicidio Senza Movente
