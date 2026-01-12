L'avvocato di Sangare, coinvolto nell'omicidio Verzeni, afferma che il suo assistito non ha chiesto scusa perché si dichiara estraneo ai fatti. Secondo il legale, la dichiarazione di estraneità dovrebbe portare all'assoluzione, poiché non vi sarebbero prove concrete a suo carico. Questa posizione sottolinea l'importanza di valutare attentamente le testimonianze e le evidenze nel procedimento giudiziario.

“È evidente che nel momento in cui Sangare si dichiara estrano ai fatti, va chiesta l’assoluzione per non aver commesso il fatto “. Lo ha detto l’avvocato Giacomo Maj, legale difensore di Moussa Sangare, italiano di origini maliane, accusato dell’omicidio della 33enne barista, uccisa a coltellate nella notte tra il 29 e il 30 luglio 2024 a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo. “Lui non ha mai chiesto scusa perché si dichiara estrano ai fatti quindi ovviamente non può chiedere scusa per un fatto che non ha compiuto”, ha affermato. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Omicidio Verzeni, legale Sangare: "Non ha chiesto scusa perché si dice estraneo"

Leggi anche: Omicidio Sharon Verzeni, legale Sangare: "Aggravanti non sussistono"

Leggi anche: Omicidio Sharon Verzeni, chiesto l’ergastolo per Moussa Sangare

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Omicidio Sharon Verzeni, il pm a Sangare: Stia zitto. Chiesto l'ergastolo.

Omicidio Verzeni, legale Sangare: "Linea concordate, avrà frainteso delle parole" - "La linea è sempre stata concordata, probabilmente avrà frainteso delle parole, ma non ritengo che sia successo niente di ... stream24.ilsole24ore.com