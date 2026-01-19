Omicidio Sharon rinviata la sentenza Legale di Sangare | Punti che non tornano a suo favore

È stata rinviata al 25 febbraio la decisione sulla vicenda giudiziaria di Moussa Sangare, coinvolto nell’omicidio di Sharon Verzeni. La sentenza, originariamente prevista, è stata posticipata per approfondimenti. L’avvocato di Sangare ha sottolineato alcune incongruenze che potrebbero influire sull’esito del processo. La vicenda resta sotto attenzione, mentre si attendono ulteriori sviluppi nel procedimento giudiziario.

(Adnkronos) – È stata rinviata al 25 febbraio la sentenza nel processo di Moussa Sangare, per l’omicidio pluriaggravato di Sharon Verzeni. Lo ha deciso la Corte d’Assise di Bergamo, presieduta dalla giudice Patrizia Ingrascì, dopo che il nuovo legale del 31enne, Tiziana Bacicca, nominata a istruttoria già chiusa e a meno di una settimana dall’ultima udienza, ha depositato istanza dei termini a difesa. Il pm Emanuele Marchisio, che ha chiesto l’ergastolo per Sangare, non si è opposto. “Certamente ci sono dei punti che non tornano a favore” di Moussa Sangare nell’inchiesta sull’omicidio di Sharon Verzeni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

