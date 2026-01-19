Il processo a Moussa Sangare, sospettato dell’omicidio di Sharon Verzeni, è stato rinviato al 25 febbraio 2024. La modifica dell’avvocato difensore di Sangare ha causato uno slittamento nella definizione della sentenza. La vicenda giudiziaria prosegue con nuovi sviluppi, mentre si attendono ulteriori approfondimenti sul caso.

Il processo a carico di Moussa Sangare, accusato di aver ucciso Sharon Verzeni la notte tra il 29 e il 30 luglio 2024 a Terno d’Isola, è stato rinviato al 25 febbraio 2024. La decisione è stata presa in seguito alla nomina di una nuova avvocata per l’imputato, Tiziana Bacicca, che ha preso in mano la difesa meno di una settimana fa dopo la revoca del mandato all’ex legale Giacomo Maj. Per l’imputato l’accusa ha chiesto l’ergastolo per un omicidio maturato, secondo l’accusa, per “noia”. Durante l’udienza del 12 gennaio, l’imputato, che ha già confessato l’omicidio in fase di arresto e durante l’udienza di convalida, aveva ribadito la sua innocenza, ritrattando la confessione e sostenendo di essere stato vittima di incomprensioni, ma il Dna della vittima era stato rilevato sulla sua bicicletta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ci sono dei punti che non tornano, e sono a suo favore”, il cambio di avvocato di Sangare fa slittare la sentenza sull’omicidio di Verzeni

Omicidio Sharon Verzeni: Moussa Sangare cambia avvocato e la sentenza rischia di slittare

L’omicidio di Sharon Verzeni, con la sentenza prevista per domani, lunedì 19 gennaio, potrebbe essere rinviata. Moussa Sangare, imputato nel procedimento, ha richiesto la sostituzione del suo avvocato difensore. Questa decisione potrebbe influire sui tempi del processo, rendendo incerto il conclusivo verdetto. La vicenda rimane sotto attenzione, mentre si attendono eventuali aggiornamenti ufficiali sulle prossime fasi giudiziarie.

Rinviata sentenza su omicidio Sharon Verzeni, la nuova legale di Sangare: “Nel fascicolo elementi a suo favore”

La sentenza sul caso Sharon Verzeni, inizialmente prevista per oggi, è stata rinviata al 25 febbraio. Moussa Sangare, accusato dell’omicidio, ha cambiato legale, introducendo nuovi elementi a suo favore nel fascicolo. La decisione di rinvio permette di valutare meglio le prove e le difese, in un procedimento ancora in corso. La vicenda resta sotto attenzione, mentre si attendono ulteriori sviluppi nel processo.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Zazzaroni: "Ci sono 8 punti tra Inter e Napoli, i -6 e +1 dello scorso anno" - Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha commentato questa mattina con il suo editoriale i risultati di ieri di Napoli e Inter e la lotta scudetto: "Ci sono 8 punti, e non i ... tuttonapoli.net