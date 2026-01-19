Omicidio Moretti attesa per l' autopsia sul corpo del nipote del boss

Oggi si attende la definizione dell’autopsia sul corpo di Alessandro Moretti, 34 anni, ucciso a Foggia lo scorso 15 gennaio. La Direzione distrettuale antimafia di Bari potrebbe incaricare le autorità di eseguire l’esame autoptico, necessario a chiarire le cause del decesso e fornire elementi utili alle indagini. Alessandro Moretti era nipote del boss Rocco Moretti, coinvolto in recenti episodi criminali nella provincia di Foggia.

La Direzione distrettuale antimafia di Bari potrebbe conferire oggi l'incarico per l'esame autoptico da eseguire sul corpo di Alessandro Moretti, 34enne foggiano, nipote del boss Rocco Moretti, assassinato a colpi di arma da fuoco lo scorso giovedì 15 gennaio, a Foggia.L'uomo era solo, in scooter.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

MAFIA Foggia, alta tensione dopo l’omicidio di Alessandro Moretti: si teme una nuova guerra tra clan - Nel corso della notte la Squadra Mobile ha effettuato perquisizioni, ascoltato numerosi testimoni e avviato accertamenti tecnici. statoquotidiano.it