Omicidio Aurora Livoli convalidato il carcere per Velazco | Un'escalation di violenza può uccidere ancora

Il gip ha convalidato il carcere per Valdez Velazco, reo confesso dell’omicidio di Aurora Livoli, 19 anni, avvenuto a Milano a dicembre. La decisione si basa sul rischio elevato di recidiva, evidenziando un’ulteriore escalation di violenza. La misura cautelare è stata adottata per garantire la sicurezza pubblica e prevenire ulteriori rischi.

Gli inquirenti di Milano hanno descritto Emilio Gabriel Valdez Velazco, il 57enne peruviano accusato dell’omicidio di Aurora Livoli, come un “pericoloso seriale”. Durante l’interrogatorio, l’uomo ha confessato di aver aggredito e ucciso la giovane, avvenuto il 28 dicembre, e di aver aggredito un’altra vittima che si è salvata. La richiesta di custodia in carcere mira a garantire la sicurezza pubblica e approfondire ulteriori accertamenti.

Il 8 gennaio Emilio Gabriel Velazco ha ammesso di aver ucciso Aurora Livoli, trovata morta il 29 dicembre a Milano. In una confessione, Velazco ha dichiarato di non aver previsto di averla uccisa, affermando di aver vegliato su di lei. Questa vicenda solleva questioni sulle circostanze dell'accaduto e sulle modalità della confessione, offrendo un quadro preciso sulla dinamica del caso.

I giorni scorsi ho seguito la triste narrazione dell’omicidio di Aurora Livoli. Triste perché come al solito, quando accadono questi fatti di cronaca, in un modo o nell’altro, si cerca sempre di spostare l’asse delle responsabilità e di far cadere il focus della illegalità - facebook.com facebook