Emilio Velazco confessa l'omicidio di Aurora Livoli e gli abusi | Non pensavo di averla uccisa ho vegliato su di lei
Il 8 gennaio Emilio Gabriel Velazco ha ammesso di aver ucciso Aurora Livoli, trovata morta il 29 dicembre a Milano. In una confessione, Velazco ha dichiarato di non aver previsto di averla uccisa, affermando di aver vegliato su di lei. Questa vicenda solleva questioni sulle circostanze dell'accaduto e sulle modalità della confessione, offrendo un quadro preciso sulla dinamica del caso.
Oggi, giovedì 8 gennaio, Emilio Gabriel Valdez Velazco ha confessato l'omicidio di Aurora Livoli, la 19enne trovata senza vita il 29 dicembre in un cortile di via Paruta a Milano. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Chi è Emilio Gabriel Velazco, il sospettato per l'omicidio di Aurora Livoli
Leggi anche: Omicidio Aurora Livoli, Velazco aveva già aggredito due volte prima di lei: le mani al collo, poi la violenza
L'uomo fermato confessa l'omicidio di Aurora Livoli e gli abusi; Aurora Livoli, il fermato confessa tentata rapina: ‘Quello delle immagini sono io, ero drogato’; Aurora Livoli il fermato confessa tentata rapina | ‘Quello delle immagini sono io ero drogato’.
Omicidio di Aurora Livoli, davanti al giudice Velazco confessa anche gli abusi - Finito nel carcere di San Vittore l'interrogatorio dell'uomo di 57 anni arrestato per la morte della 19enne, trovata nel cortile di un condominio alla periferia di Milano ... rainews.it
Emilio Velazco confessa l’omicidio di Aurora Livoli e gli abusi: “Non pensavo di averla uccisa, ho vegliato su di lei” - Oggi, giovedì 8 gennaio, Emilio Gabriel Valdez Velazco ha confessato l'omicidio di Aurora Livoli, la 19enne trovata senza vita il 29 dicembre in un cortile ... fanpage.it
L'uomo fermato confessa l'omicidio di Aurora Livoli e gli abusi - L'uomo, interrogato questa mattina nel carcere di San Vittore dal pm Antonio Pansa e dalla collega Letizia Mannella, ha anche a ... ansa.it
Emilio Gabriel Valdez Velazco, l’uomo sospettato e indagato per l’omicidio di Aurora Livoli, parlerà davanti a investigatori e inquirenti - facebook.com facebook
Aurora Livoli trovata morta a Milano: chi è Emilio Valdez Velazco x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.