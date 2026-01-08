Emilio Velazco confessa l'omicidio di Aurora Livoli e gli abusi | Non pensavo di averla uccisa ho vegliato su di lei

Il 8 gennaio Emilio Gabriel Velazco ha ammesso di aver ucciso Aurora Livoli, trovata morta il 29 dicembre a Milano. In una confessione, Velazco ha dichiarato di non aver previsto di averla uccisa, affermando di aver vegliato su di lei. Questa vicenda solleva questioni sulle circostanze dell'accaduto e sulle modalità della confessione, offrendo un quadro preciso sulla dinamica del caso.

