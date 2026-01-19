Omicidio a scuola La Spezia il cugino di Youssef | ‘Non è raptus’ il legale di Atif | ‘Passato di sofferenze’

A La Spezia, si indaga sull’omicidio avvenuto in una scuola, con il cugino di Youssef che definisce l’evento come “un omicidio programmato” e non un raptus. L’avvocato di Atif, coinvolto nel caso, evidenzia un passato di sofferenze. La vicenda solleva interrogativi sulla dinamica dell’accaduto e sul contesto che ha portato a questo grave episodio.

“Un omicidio programmato”: le parole del cugino di Aba Youssef. “È stato un omicidio programmato, non un raptus”. Sono parole durissime quelle pronunciate da Kiru Attia, cugino di Aba Youssef, il ragazzo accoltellato a morte venerdì scorso all’interno dell’istituto professionale che frequentava a La Spezia. Intervistato dalla trasmissione Ore 14 su Rai 2, Attia ha invocato una pena esemplare: ergastolo per l’assassino e rimpatrio per tutta la famiglia come segnale deterrente. Secondo il familiare della vittima, Zouhair Atif, il compagno di scuola che ha colpito Aba con un coltello, sarebbe “una persona matura, in grado di ragionare”, e quindi pienamente consapevole delle proprie azioni. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Dopo l’omicidio di Youssef Abanou a La Spezia, la ragazza di Zouhair Atif, coinvolta come presunta fidanzata minorenne, ha pubblicato un messaggio sui social chiedendo collaborazione. L’appello invita chiunque abbia informazioni a parlare, nel tentativo di fare luce su quanto accaduto. La vicenda sta attirando l’attenzione pubblica e le indagini sono in corso per chiarire i dettagli di questo episodio.

Dopo la tragica perdita di Youssef a La Spezia, la fidanzata di Atif ha deciso di parlare, rompendo il silenzio. In un messaggio sobrio, invita a evitare il gossip e a rispettare il dolore della comunità. «Sì, sono la ragazza per cui un ragazzo ha perso la vita», scrive, sottolineando l'importanza di affrontare la vicenda con rispetto e sensibilità.

