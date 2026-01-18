Omicidio di Youssef Abanou a La Spezia la ragazza di Zouhair Atif rompe il silenzio | Chi sa parli

Dopo l’omicidio di Youssef Abanou a La Spezia, la ragazza di Zouhair Atif, coinvolta come presunta fidanzata minorenne, ha pubblicato un messaggio sui social chiedendo collaborazione. L’appello invita chiunque abbia informazioni a parlare, nel tentativo di fare luce su quanto accaduto. La vicenda sta attirando l’attenzione pubblica e le indagini sono in corso per chiarire i dettagli di questo episodio.

Dopo la cascata di notizie sull’omicidio di Youssef Abanou, ucciso a La Spezia da Zouhair Atif, sui social compare una prima dichiarazione della fidanzata minorenne. Il presunto movente della tragedia sarebbe proprio lei, dato che Atif avrebbe intercettato uno scambio di foto tra lei e la vittima. E proprio per ciò che la stampa sta riportando la minore interviene nelle storie Instagram: “Chiederei di non inventare gossip, chi ha visto parli“, scrive. L’appello della fidanzata di Zouhair Atif La notizia arriva da TgCom24. Secondo il quotidiano online di Casa Mediaset sui social sarebbe comparsa una nota della fidanzata minorenne di Zouhair Atif, il 19enne arrestato per l’omicidio di Youssef Abanou. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Un giovane egiziano di 18 anni, Youssef Abanoub, è stato accoltellato a La Spezia da un 19enne marocchino, Zouhair Atif. Quest’ultimo, fermato immediatamente, avrebbe confessato di aver agito con l’intenzione di uccidere, motivata dal fatto che la vittima aveva pubblicato foto con la sua ragazza. L’episodio è attualmente sotto indagine, mentre si cercano di chiarire le dinamiche e i motivi dell’aggressione.

Chi ha colpito Youssef: il compagno Zouhair Atif e la lite in bagno per motivi sentimentali

Zouhair Atif, 19 anni marocchino, è stato arrestato per l’omicidio di Youssef Abanoud Safwat Roushdi Zaki, un ragazzo di 18 anni. L’aggressione sarebbe nata da una lite in bagno, legata a motivi sentimentali. Le indagini stanno approfondendo le dinamiche dell’incidente e i motivi che hanno portato al tragico episodio.

